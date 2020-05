Drastico calo dei contagi, la riapertura delle attività diventa più sicura

ROVIGO – Il trend della discesa dei contagi si sta consolidando e questo fa da buon presupposto per la riapertura delle attività da lunedì”.

Lo ha detto il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella facendo il punto a conclusione di una settimana che vede il Polesine ancora esente da nuovi contagi da coronavirus con dei casi positivi e dei ricoveri.

«Va tuttavia detto che ora occorre continuare con la massima attenzione rimanendo responsabili nei comportamenti quotidiani» ha aggiunto il capo della sanità tra adige e Po.

Finora da inizio epidemia i residenti i n Polesine contagiati sono stati 445. Cresce ancora invece il dato dei guariti: un operatore di Fratta Polesine, 41 ospiti disabili degli Istituti Polesani, 10 ospiti disabili di Fratta Polesine, due ospiti anziani non autosufficienti di Fratta Polesine.



Gli ospiti delle Strutture residenziali protette attualmente positivi rimangono quindi 24 (15 agli Istituti Polesani e 9 a Fratta Polesine); gli operatori attualmente positivi sono 10 (8 agli Istituti Polesani e 2 a Villa Tamerici).

L'Ulss venerdì 15 maggio ha erogato 6.716 prestazioni. Il Cup ha ricevuto circa 5.500 chiamate. Il numero è sempre molto elevato, più del doppio della media giornaliera pre-emergenza.

Anche sul fronte tamponi eseguiti da inizio epidemia in Polesine si è saliti a quota 21.389. Le persone sottoposte a tampone, da inizio epidemia sono 14.164.

Otto soltanto i ricoverati, in Area Covid a Trecenta, 205 le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.