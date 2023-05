Addio all'ex consulente fiscale Naldo Tecchiati, aveva 92 anni

Si è spento domenica all'ospedale di Rovigo, dov'era ricoverato da circa un mese Naldo Tecchiati di 92 anni. I suoi funerali saranno mercoledì, alle 16, nella chiesa di San Francesco d'Assisi a Taglio di Po. Naldo era figlio di Marcello e Lina, una famiglia storica del paese, ed era secondo di quattro fratelli: Eva e Giancarlo (deceduti) e Bruno di 77 anni, ex direttore di banca, sposato con Lara Fabbri e ora residente a Carmignano di Brenta (Padova). Sposato con Lauretta Gennari nel 1962, era rimasto vedovo il 5 luglio 2022 Persona molto conosciuta e stimata, lascia i figli Michele di 58 anni, medico di base a San Donà di Piave (Venezia) e Alberto di 53, docente di scuola media a Padova, oltre al fratello Bruno con la sua famiglia, diversi parenti e tanti amici. Naldo, fin da giovane aveva avuto una formazione religiosa francescana essendo vissuto per ben ottant'anni con la presenza nella parrocchia di Taglio di Po dei Frati Minori e aveva maturato una profonda fede cristiana. Ha sempre militato nell'Azione cattolica fino a essere ministro straordinario dell'Eucarestia, nei vari consigli pastorali, ministro straordinario dell'Eucarestia e per moltissimi anni nel circolo il Acli. Intensa è stata la sua attività lavorativa. Dall'età di 17 anni ha iniziato a lavorare con l'azienda Saplei per l'estrazione di gas metano, a Porto Tolle per poi passare alle dipendenze dell'Ente delta Padano con sede centrale a Bologna, a seguito della Riforma Agraria Fanfani degli anni 50, con ufficio in località Marchiona-Grillara di Ariano nel Polesine, poi diventato Ente di Sviluppo Agricolo con le funzioni dare assistenza contabile agli assegnatari di piccole aziende agricole. Raggiunta l'età pensionabile nel 1988, Naldo è rimasto legato al mondo agricolo tanto da essere diventato consulente fiscale del Consorzio Delta Mais di Taglio di Po e fino a qualche anno fa libero consulente fiscale di tante persone a lui legate da profonda stima ed amicizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA