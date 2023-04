SAN BELLINO (ROVIGO) - L'amministrazione comunale di San Bellino ha rinnovato attivando una completa ristrutturazione delle mansioni di tutto il personale del Comune. Il primo marzo 2022 è iniziata la pensione per due storici dipendenti: Bruna Botton che ha condotto l'ufficio ragioneria e Gian Paolo Campion che è stato responsabile dell'ufficio tecnico. Punti di riferimento per le tante amministrazioni che si sono avvicendate ma soprattutto per il paese che ha sempre trovato in loro persone competenti e con un buon spirito di servizio alla cittadinanza. Il comune di San Bellino ha cambiato in pochi anni tutti i dipendenti eccetto l'operatore Daniele Zeri che rimane oggi la memoria storica.



I CAMBIAMENTI

Il segretario comunale Giovanni Cirillo è stato sostituito dalla neo segretaria Ilenia Francescon che ricopre il suo importante incarico anche nel comune di Gaiba e Barbona; Bruna Botton sostituita all'ufficio ragioneria e personale da Alice Cavallini e poi per Segreteria e tributi Lisa Dolce. Gian Paolo Campion , ufficio tecnico, sostituito dapprima da Lorenzo Zago poi trasferitosi ed ora da Donato Bressan e da Annalisa Seren. Il vigile Tiziano Casaro sostituito da Erika Centanin; Beatrice Petruzzi sostituita da Caterina Resini che si occupa dei servizi cimiteriali e della Biblioteca Comunale; l'operatore Massimo Mischiatti sostituito da Gianni Veronese. Carmelina Cristaldi che ha ottenuto la mobilità nel capoluogo sarà al termine della procedura concorsuale in atto sostituita all'ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale.



I CANDIDATI

Oltre cento persone si sono iscritti per questo ultimo concorso nel comune di San Bellino e questo evidenzia che oggi è ambito lavorare anche in un piccolo comune polesano. Aldo D'Achille paragona il concorso "alla carica dei 101"; " perchè questi sono i candidati iscritti per lavorare fianco a fianco con i giovani nuovi dipendenti, in questa nuova organizzazione. I candidati iscritti per il 76% provengono dalla provincia di Rovigo e i restanti tra Padova, Ferrara, Verona, Venezia, Vicenza, Torino, Lecce, Livorno e Treviso. L'età per la maggioranza dei partecipanti è per lo più tra i 24 e 40 anni. « Il nostro é un comune interamente rinnovato per le sfide che attenderanno la comunità conclude D'Achille e occorre una squadra di professionisti competenti che hanno già dimostrato di saper raccogliere e innovare l'eredità professionale di chi li ha preceduti. Serve ora un lavoro di sinergia tra dipendenti, amministratori e cittadini perchè ciascuno con le proprie azioni possa contribuire a valorizzare il nostro territorio e renderlo attrattivo affinchè giovani famiglie scelgano di venire a viverci. Un cambio di visione e generazionale è essenziale per la prosperità dei nostri comuni e del nostro territorio Polesine».