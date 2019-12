Rubinetti a secco (o acqua torbida) in nove Comuni per manutenzioni

di Roberta Merlin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Nove comuni polesani, tra cui il capoluogo Rovigo, domani potranno rimanere a secco, ma questa volta non per colpa della vecchia centrale di potabilizzazione di Boara Pisani, ma per effettuare la manutenzione della rete idrica adduttrice. A causa di un importante intervento programmato di manutenzione delle condotte, relativo a una delle adduttrici principali dell'acquedotto che serve i nove comuni interessati, Acquevenete avvisa che domani dalle 9 alle 17 potranno esserci delle diminuzioni nella pressione dell'acqua...