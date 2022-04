ROVIGO - Un bilancio consuntivo che per il Comune si chiude con cifre da capogiro: circa 6 milioni di euro come risultato di esercizio e altrettanti per la parte vincolata. Nei giorni scorsi la giunta di Palazzo Nodari ha approvato il rendiconto della gestione 2021 che comprende il bilancio dell'esercizio finanziario, il conto economico e il conto del patrimonio esercizio dell'anno scorso. Tre voci tutte inserite nella corposa delibera passata al vaglio della giunta e che nei prossimi giorni dovrà essere discussa e messa ai voti anche in consiglio comunale. Non solo. Sarà necessario che un'ulteriore parte del bilancio torni in aula, in un momento successivo. Quest'ultima, in particolare, riguarda l'avanzo vincolato derivante dal contributo statale per l'esercizio delle funzioni fondamentali per l'emergenza da Covid 19: una somma quantificata in 1.257.813 euro e che è strettamente collegata alla certificazione che va presentata entro il 31 maggio al ministero dell'Economia e delle finanze «quale determinazione definitiva della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica sanitaria» e che è da considerarsi, perciò il documento dovrà tornare in consiglio comunale «per riapprovare gli allegati che concernono l'avanzo vincolato da Covid in modo da procedere alla riconciliazione tra avanzo vincolato da Rendiconto e avanzo vincolato da certificazione».



I NUMERI



Fatto salvo, dunque, questo ulteriore passaggio in aula, nella delibera approvata dalla giunta i numeri e le cifre della gestione al 31 dicembre 2021 parlano chiaro: il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di 5.892.879 euro e lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di 74.565.758 euro. Approfondendo ulteriormente nel dettaglio le cifre inserite nel documento, si legge che il risultato di amministrazione al 31 dicembre è di 45.604.101 euro, dei quali la parte accantonata ammonta a 33.481.937 euro, la parte vincolata, al netto delle risorse oggetto di accantonamenti, è di 6.056.723 euro, il totale della parte destinata agli investimenti è di 2.814,95 euro per arrivare a un totale della parte disponibile pari a 6.062.625 euro. Dal canto suo, il conto economico 2021 ha un risultato di esercizio pari a 5.892.879,86 euro e presenta un risultato di gestione di 324.401 euro, proventi e oneri finanziari per 763.557 euro, un risultato prima delle imposte che ammonta a 6.503.289 euro e imposte per 610.409. Il risultato del conto economico di esercizio che vale 5.892.879 euro, in particolare, viene destinato a Riserve da risultato economico di esercizi precedenti.



SOLDI DA DIVIDERE



Intanto, gli uffici comunali stanno già lavorando, su indicazioni della giunta, alla destinazione dell'avanzo. Sì, perché una volta approvato il consuntivo in consiglio comunale, le risorse disponibili verranno dirottate verso i progetti nei vari settori dell'amministrazione che hanno bisogno di risorse per essere attuati. Nella relazione che accompagna la delibera, infine, è riportato che partendo dai dati inseriti nella manovra e «dalle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato, come riportato, non produce né produrrà nell'immediato effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione, aggiornamento e gestione delle previsioni di entrata e uscita relative al bilancio in corso. L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni non ancora manifestati e riconducibili a esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e ricorrere, ove la situazione lo dovesse richiedere, all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'attuale quadro normativo». Sull'intera manovra, che l'assessore al Bilancio Andrea Pavanello ha proposto alla giunta e che illustrerà al consiglio comunale appena sarà inserito nell'ordine del giorno dell'aula, lo stesso assessore, contattato al telefono, si riserva di presentare nel dettaglio i numeri in un incontro in presenza.