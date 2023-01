ROVIGO - Per una partita milionaria che si è chiusa tra il 2019 e il 2020, quella legata al project financing per la realizzazione del polo natatorio, un’altra, sempre milionaria e sempre legata alla piscina di viale Porta Po, si è appena aperta e vede contrapposti il Comune e la società che ha in gestione l’impianto, ovvero Rhodigium nuoto 2006, guidata dal presidente e legale rappresentante Silvano Lindaver. È da tempo che tra i due enti c’è più di qualche attrito per via di rate che secondo Palazzo Nodari, non sono state pagate dalla Rhodigium fino ad accumulare un debito che si aggirerebbe intorno ai due milioni. Soldi che la Rhodigium non ha intenzione di sborsare sostenendo di averli già spesi per realizzare manutenzion i straordinarie all’impianto. Tutto si innesta intorno alla vicenda del project e della successiva surroga con “saldo e stralcio” che hanno complicato le cose. C ome se non bastasse, a rendere ancora più intricata la matassa si è aggiunto negli ultimi due anni il Covid. E così tra il Comune e la società sportiva si è aperto un contenzioso e proprio nei giorni scorsi si è tenuta, al tribunale di Rovigo, una prima udienza sul caso.

LO SCONTRO GIUDIZIARIO