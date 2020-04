Confcommercio, pronti a riaprire le attività dal 18 maggio per non "morire"

ROVIGO - Il settore dei pubblici esercizi sta soffrendo enormemente questa crisi legata all’emergenza del Coronavirus Covid-19 ed ogni giorno che passa la situazione rischia di diventare irreversibile.

La convivenza con questo virus è un fatto al quale tutti ci dobbiamo abituare, ma rischiare di ridurre al collasso migliaia di imprese non può essere la strada da seguire perché attendere fino a giugno, per molti può significare non riaprire più.

Confcommercio della Provincia di Rovigo, sostiene la petizione di Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che prevede una raccolta firme nazionale per chiedere al Governo di riaprire le attività il 18 maggio.

Consapevoli, però, dello stato di emergenza in cui stiamo transitando e della necessità di impedire un innalzamento del numero di contagi, ci stiamo organizzando per far sì che i pubblici esercizi siano dimostrazione di come la corretta applicazione delle norme igienico sanitarie possano davvero fare la differenza.

Non è semplice districarsi tra Dpcm, protocolli e ordinanze e per questo motivo abbiamo rafforzato il nostro sportello di assistenza. L’imprenditore potrà essere seguito in tutti gli aspetti che riguardano la corretta applicazione della normativa nel suo locale, compresi asporto e delivery, ed evitare spiacevoli inconvenienti.

Oltre a questo, grazie ai colleghi di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, è stato attivato il portale www.stacasa.it che permette di raccogliere i recapiti delle nostre attività che svolgono servizio di asporto e delivery, dando così un punto di riferimento in mezzo alle migliaia di annunci che riceviamo quotidianamente da aziende che nemmeno conosciamo. Questo elenco sarà il punto di partenza per lo sviluppo di ulteriori servizi innovativi legati al commercio che prossimamente avremo il piacere di presentarvi.

Ultimo aspetto, la formazione continua. Sta per essere avviata una piattaforma per la didattica online nella quale sarà possibile usufruire anche di corsi gratuiti. Ultimo aggiornamento: 17:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA