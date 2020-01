La comandante Giulia Bonfà: «Quella scintilla scoccata quando avevo appena 19 anni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vent'anni fa le donne entravano nelle Forze armate e a inaugurare il primo corso allieve fu il ministro della Difesa Sergio Mattarella, attuale presidente della Repubblica.è una giovane liceale a Rovigo quando decide di voler difendere l'Italia e, nel 2005, si arruola nella Marina militare.e appartiene al 10 per cento delle donne che compongono le Forze armate tra Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei carabinieri.«Avevo circa 18 anni e, una mattina, facendo colazione, guardavo la tv racconta Giulia -. La mia attenzione è stata attirata da una ragazza in divisa che spiegava la sua vita all'Accademia navale di Livorno. Non conoscevo l'ambiente militare, così ho chiesto a mio padre di fare una ricerca su internet. La scintilla è scoccata quando ho sentito pronunciare le parole Patria, amore per il Paese e per il mare, culture diverse, proteggere la nazione. Valori che coincidevano esattamente con quelli che i miei genitori mi avevano trasmesso. Da quel giorno ho deciso di intraprendere questa carriera che, più di un lavoro, ritengo sia una vocazione».Durante il quinto anno allo scientifico Paleocapa, Giulia si prepara al concorso per entrare in Marina e la bella notizia arriva in una calda mattinata di agosto del 2005. «Suona il campanello e il postino mi porge un telegramma. L'Accademia navale mi comunicava che avevo superato le selezioni. Commossa, euforica, felice saltavo per casa stringendo quel pezzo di carta. Il 23 settembre 2005 ho varcato il cancello dell'Accademia a Livorno e da lì è iniziata la mia avventura».Nei cinque anni all'Accademia, Giulia consegue la laurea magistrale in scienze marittime e navali e si specializza in elettroacustica subacquea, disciplina che studia i sensori che ascoltano negli abissi la propagazione del suono in acqua. «Ho avuto il privilegio di far parte dell'equipaggio di navi di spicco girando il mondo e rappresentando l'Italia con orgoglio racconta la comandante Bonfà -. Raggiunto il grado di tenente di vascello, ho continuato a studiare fino al master di secondo livello a Ca' Foscari in scienze strategiche, ho frequentato la scuola di comando navale ad Augusta e dall'11 settembre sono la comandante del cacciamine Chioggia».Feste e Natale lontana dalla famiglia, dal fidanzato, dall'Italia, in missione o esercitazione, il tutto vissuto sempre con inesauribile entusiasmo. «Quando ami ciò che fai, non c'è mai una cosa difficile o una cosa negativa spiega la giovane comandante -. Con il tempo e la maturità ho imparato a vedere sempre il positivo, sia nelle esperienze di vita, sia nelle persone con cui mi trovo a lavorare e a collaborare. Rovigo è sempre nel mio cuore. Un pezzo di me è sempre rimasto a casa prosegue Giulia -. Vado fiera delle mie origini, porto nel cuore i ricordi della mia adolescenza, i giri in bicicletta per la città, le amiche del liceo, le domeniche alle partite di rugby, le serate allo Studio 16, la spensieratezza di una ragazza che aveva un sogno ed è riuscita a realizzarlo».Un sogno che non ha mai incontrato il limite sull'essere donna: «Mi è stato chiesto spesso. Io rispondo sempre che bisogna avvertire un friccico dentro al cuore quando si sentono le parole nazione, Patria, Paese, onore, Stato. Questa non è solo una carriera, è una scelta di vita totalizzante. Se una donna desidera questo, deve semplicemente impegnarsi per ottenerlo e una volta raggiunto il proprio obiettivo, costruire il proprio percorso».Per scoprire queste anime che è uscito il calendario 2020 che celebra il ventennale delle donne che difendono il Paese. I dodici mesi sono dedicati alla Fondazione Francesca Rava che si impegna per i bambini in difficoltà.Alice Sponton