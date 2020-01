Coma etilico, 12enne monitorata tutta la notte per evitare che morisse soffocata dal vomito

ROVIGO - Capodanno 2020 all'insegna dell'alcol a Rovigo: una ragazzina di 12 anni e un ragazzo di 20 sono finiti in coma etilico. Una scena pietosa, i sanitari del Suem 118 sono intervenuti in soccorso della giovanissima e del ventenne, moinitorando entrambi per evitare che andassero in arresto cardiaco o morissero soffocati dal proprio vomito. Momenti di seria apprensione per i due pazienti che, per fortuna, nel corso della notte sono gradualmente migliorati e ora si trovano fuori pericolo.

