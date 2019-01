A fine maggio il pieno all'elettrica: saranno installate 70 colonnine per ricaricare

di Maria Elena Pattaro

ROVIGO - Scatta il conto alla rovescia per la distribuzione delle colonnine elettriche nei Comuni soci del Consorzio di Sviluppo: gli enti locali infatti hanno tempo fino a metà febbraio per aderire al progetto di Consvipo e individuare i punti in cui posizionare gli apparati. Settante le colonnine messe a disposizione per la ricarica delle auto elettriche o ibride, in linea di massima una ogni 5mila abitanti. Una cifra che proietta il Polesine verso un primato non solo regionale, ma addirittura nazionale. Sul fronte delle colonnine elettriche Consvipo procede con passo spedito: l'altro giorno, al primo incontro tecnico sul progetto, hanno partecipato una trentina di amministratori dei comuni polesani, che si sono confrontati con il presidente Guido Pizzamano e con l'energy manager Mauriel Vicentini. E adesso i comuni soci hanno tempo fino a metà febbraio per aderire alla distribuzione delle colonnine elettriche e scegliere i