Esce di strada e finisce in auto contro un palo: pensionato muore sul colpo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASTELNOVO BARIANO - Un polesano ha perso la vita, venerdì in tarda serata, a Cologna Veneta. Intorno alle 22.50, mentre guidava in via Sabbion, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. Prima è andato a schiantarsi contro un palo della luce e poi, rovesciandosi, è finito dentro un fosso a bordo strada, con la macchina che è finita su un lato sfondando anche una recinzione.La vittima è Romeo Caramori, di 64 anni, di Castelnovo Bariano