Colmar, il marchio dei campioni dello sci, è estraneo ai problemi di Colmar Technik

ARQUÀ POLESINE - La Colmar Technik non è il marchio Colmar della Società Manifattura Mario Colombo & Co. spa, azienda nata nel 1923 a Monza e diventata una realtà di rilevanza planetaria grazie anche alla sua combinata con il mondo dello sci, vestendo nel corso dei decenni i più grandi campioni italiani e non solo, da Piero Gros a Kristian Ghedina passando per Alberto Tomba, Deborah Compagnoni e Ivica Kostelic. Un'azienda che oltre all'abbigliamento sportivo, con incursioni soprattutto nel golf, ha da poco lanciato anche una linea urban-lifestyle. Ecco, il marchio Colmar non c'entra con la polesana Colmar Technik, società che ha sede a Rovigo e stabilimento produttivo ad Arquà Polesine e che si occupa di produzione di macchinari per la realizzazione e la manutenzione delle reti ferroviarie, salita alla ribalta delle cronache per la contestazione dell'omesso versamento delle ritenute Irpef dal 2015 al 2017, pur in presenza di un piano di rateizzazione con l'Agezia delle Entrate, come spiegato dall'amministratore delegato Carlo Bortoletti.ABBIGLIAMENTOPer evitare equivoci, la società di abbigliamento, tramite l'avvocato Simone Bongiovanni chiede «di dare atto che l'articolo pubblicato il 17/10/19 e intitolato Evasione milionaria alla Colmar non era riferito alla Società Manifattura Mario Colombo & Co. Spa, meglio conosciuta come Colmar, bensì alla Colmar Technik, società che ha sede, composizione sociale e attività diverse e nulla ha che vedere con la realtà aziendale della mia cliente».Francesco Campi