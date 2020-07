Formazione Coldiretti, anche il "corso trattori" ha traslocato on line

ROVIGO – In tempo di distanziamento fisico tra le persone causa emergenza sanitaria, anche la formazione diventa on line. Persino quella che non ti aspetti. Per chi coltiva la terra ad esempio è indispensabile seguire corsi di formazione per l'impiego dei mezzi agricoli. Il fondamentale “corso trattori” alla Coldiretti si potrà svolgere via web. Gli interessati hanno la possibilità di frequentare l’aggiornamento quinquennale per la patente del trattore con un’azione formativa erogata su piattaforma certificata. Le 4 ore didattiche previste sono frequentabili interamente online, secondo tempi e modi scelti dall’allievo e, una volta completate, consentono di ottenere il relativo attestato. “Anche il settore agricolo sa stare al passo con i tempi – commenta Silvio Parizzi, direttore di Coldiretti Rovigo –. Con la formazione a distanza, ove possibile, non lascia indietro nessuno. E gli operatori stanno apprezzando questa innovazione”. Per informazioni: Ufficio formazione Coldiretti Rovigo, e-mail formazione.ro@coldiretti.it tel. 0425 201 918.



