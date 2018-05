La rete dei fanghi illeciti della Coimpo: in 34 sotto indagine

di Francesco Campi

ROVIGO - Una rete diche avrebbero permesso il trattamento e loprodotti da. Un sistema che secondo ladi Venezia garantiva alle due imprese di Ca’ Emo di operare al di là della legge, creandoperché i fanghi, non trattati e stabilizzati a dovere, diventavano in realtà rifiuti. Secondo gli inquirenti, dipendenti di laboratori compiacenti avrebbero alterato le analisi, così come agricoltori avrebbero concesso l’uso dei terreni guadagnando anche più del normale. Sono in 34 ad aver ricevuto l’avviso di chiusura delle indagini, preludio all’udienza preliminare.