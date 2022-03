Spaccio di cocaina, arrestato il gestore di un noto locale del centro. La droga nascosta nel wc

ROVIGO - Arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti il gestore di un noto locale del centro città. A dare il via agli appostamenti della polizia sono state le molte segnalazioni ricevute, ed è proprio durante uno di questi servizi di controllo che gli agenti hanno notato entrare nel locale un individuo conosciuto dagli investigatori. La stessa persona è stata vista uscire dopo pochi minuti, senza però aver consumato o comprato niente nel locale.

Spaccio nel locale

Un'anomalia che ha fatto scattare il controllo sull'avventore del locale: l'uomo, rodigino ultra quarantenne ha subito consegnato due grammi di cocaina, acquistati poco prima per quasi 200 euro. A quel punto i poliziotti sono intervenuti nel locale e hanno arrestato il gestore per spaccio.

La cocaina nascosta nel wc

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti circa un etto di cocaina celata all’interno di interstizi abilmente ricavati nel wc in uso esclusivo al gestore. Considerato l’ingente quantitativo rinvenuto, il cui valore commerciale supera i 10mila euro, il titolare è stato tratto in arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato e nella circostanza il Gip ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora in un altro comune di questa provincia. Considerata la gravità dei fatti riscontrati e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore della Provincia di Rovigo, Giovanni Battista Scali, ha disposto l’immediata chiusura del locale per 30 giorni.