Cliente senza green pass, chiuso per due giorni ristorante di Muggia

TRIESTE - Durante i controlli per il rispetto della normativa anti covid la Polizia ha disposto la chiusura di 2 giorni di un locale di ristorazione di Muggia, sanzionando il titolare e un cliente. Gli agenti durante il controllo hanno trovato un cliente senza certificazione verde e hanno sanzionato sia l'avventore, sia il titolare del locale per aver omesso il controllo. Non è la prima volta che il titolare del locale viene sanzionato per la stessa infrazione.