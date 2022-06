Vigili del fuoco schierati e sirene a distesa per l'ultimo saluto a Claudio "Bomba" Bombonato

ROVIGO - Tutti i pompieri del comando provinciale di Rovigo schierati davanti alla caserma, per rendere omaggio all'amato collega, il Capo squadra esperto Claudio Bombonato, spentosi sabato, cinque giorni prima del suo 57esimo compleanno. Domani, infatti, avrebbe compiuto 57 anni, ma il suo cuore generoso si è fermato mentre si trovava ricoverato in ospedale a causa di una malattia con la quale stava lottando. “Bomba”, così come lo chiamavano, era una di quelle persone che sapeva farsi volere bene da tutti.

E la commozione ed il dolore dei colleghi sono stati palpabili nella sosta che il corteo funebre ha fatto davanti alla caserma di via dell'Ippodromo, con un momento di preghiera seguito dal “saluto” con tutte le sirene dei mezzi, dei quali era stato nominato responsabile lo scorso gennaio, e la deposizione del suo casco rosso sulla bara. Il funerale è stato poi celebrato nella chiesa parrocchiale della frazione rodigina di Buso. Bombonato era entrato nel Corpo dei Vigili del fuoco nel febbraio del 1993, ed ha prestato servizio nei comandi di Vicenza, Padova, Ferrara, tornando nella “sua” Rovigo nel 2019.

Ha trascorso la fetta più consistente del proprio percorso professionale nel Distaccamento dei vigili del fuoco di Este ed ha preso parte alle operazioni di soccorso di tutte le grandi calamità che hanno segnato il nostro Paese ultimi anni. Non era sposato e non aveva figli, lascia le sorelle ed i cognati ed uno stuolo enorme di amici e persone che gli volevano bene. Perché “Bomba” era proprio una di quelle persone che sanno farsi volere bene da tutti.