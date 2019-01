Cittadella dello sport nel parco alberato dell'ex manicomio

di Nicola Astolfi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO «Da quando l'associazione è arrivata a Rovigo troviamo strade ghiacciate che fanno scivolare, e una temperatura rigida». È la metafora usata dalla segretaria dell'associazione Erika Vendramin per descrivere «polemiche» e «ostruzionismo» incontrati da I luoghi dell'abbandono nel recupero dell'ex ospedale psichiatrico di Granzette. «Stiamo ricevendo anche attacchi politici: ogni tanto salta fuori un consigliere comunale, un assessore o una lista civica. Queste cose fanno un po' male e siamo stanchi di ricevere batoste». È anche per questo che ieri la chiesa dell'ex manicomio ha ospitato un incontro per fare il punto della situazione da quando I luoghi dell'abbandono ha in comodato d'uso la struttura dall'Ulss 5, in un 2018 contrassegnato anche dalla vicenda