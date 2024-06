FRATTA POLESINE (ROVIGO) - Partiranno da Fratta Polesine per arrivare a Taglio di Po costeggiando il grande fiume le auto d'epoca che oggi parteciperanno al Circuito del Polesine, la rievocazione storica della gara che fu vinta cent'anni fa da Enzo Ferrari. Organizzata da Aries Eventi, la rievocazione porterà gli equipaggi lungo un percorso di circa 75 chilometri che si articola in parte lungo le strade del circuito storico e in parte lungo le vie arginali del Po.

La storia

Il Circuito del Polesine, la cui storia è stata ricostruita con una ricerca al Centro documentazione Alfa Romeo e il museo Tazio Nuvolari di Mantova, si tenne il primo giugno 1924 partendo dalla località Spianata di Rovigo e attraversando Borsea, Pontecchio, Guarda Veneta, Polesella, Arquà Polesine e Grignano per fare poi ritorno al punto di partenza. Tra i partecipanti alla competizione spiccavano nomi di grande rilievo come il giovane Enzo Ferrari, Tazio Nuvolari e Vincenzo Balestrero. Ferrari vinse la gara dopo aver percorso l'anello 15 volte a bordo della sua Alfa Romeo Rl-Tf 3000cc, mantenendo una velocità media superiore ai 110 chilometri orari. La vittoria in Polesine, conquistata nonostante la dura competizione con Nuvolari (che gareggiava con una vettura Chiribiri modello Monza di cilindrata inferiore), rappresentò il terzo successo della sua carriera.

La giornata

Oggi le auto d'epoca che parteciperanno alla rievocazione, compreso un piccolo tributo Ferrari con veicoli d'epoca e moderni, si riuniranno dalle 8.30 a Fratta Polesine in piazza Matteotti, da dove partiranno attorno alle 11. Le auto e gli equipaggi toccheranno Villamarzana, Grignano, Borsea, Guarda Veneta, Crespino, Villanova Marchesana, Papozze per poi giungere a Taglio di Po, dove l'arrivo dei veicoli è previsto attorno alle 12.15. Lì gli equipaggi pranzeranno nella villa Tenuta Ca' Zen, dove la proprietaria li accoglierà e racconterà aneddoti sulla sua parente Maria Antonietta Avanzo, la prima pilota italiana. «Ringrazio i comuni di Fratta Polesine e di Taglio di Po, che collaborano, e gli sponsor che hanno aderito credendo in questa iniziativa patrocinata dalla Provincia - spiega Michele Schiesaro di Aries Eventi - per la realizzazione della locandina ringrazio i ragazzi della classe quinta F del liceo artistico Roccati di Rovigo, indirizzo grafica, guidati dal professor Andrea Pizzo».© RIPRODUZIONE RISERVATA