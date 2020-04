Circo Busnelli, Coldiretti dona 30 quintali di fieno per gli animali

ROVIGO - La Coldiretti dona 30 quintali di fieno al circo Busnelli Niuman bloccato a Borsea a causa delle misure restrittive previste dal Covid-19.



Sono numerosi gli animali da accudire e grazie alle aziende agricole di Luca Spagnolo Luca e Domenico Zanotto con la prima che si è incaricata anche del trasporto, il fienoi è sttao consegnato ieri al personale circense. Il responsabile dell’ufficio periferico di Rovigo, Fortunato Sandri, ha coordinato la consegna.



La carovana circense era arrivata in zona a fine febbraio. Il gruppo si compone di 18 persone, tra le quali ci sono anche due bambini. Gli animali sono una cinquantina tra cavalli, pony, cammelli, tigri, lama, struzzi, cani dalmata, oche e caprette. E durante questa sosta forzata sono nate altre due caprette, un poni e un lama peruviano.



“Il nostro è un aiuto spontaneo – ha spiegato il presidente Carlo Salvan –. Non potevamo rimanere indifferenti. Il circo si trova vicino a uno dei nostri uffici e, al di là della loro attività, noi abbiamo guardato alla sostanza: si tratta di persone e di animali che avevano bisogno di aiuto e che hanno incontrato una difficoltà enorme nel momento in cui sono stati bloccati gli spostamenti”. © RIPRODUZIONE RISERVATA