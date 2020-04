Giovani cinesi e islamici rodigini donano mascherine alla città

ROVIGO - Solidarietà senza confini da parte del Paese dell'Estremo Oriente. Gli studenti cinesi del Conservatorio “F. Venezze” hanno donato duemila mascherine al Comune consegnate ieri dal presidente del conservatorio Fiorenzo Scaranello e da due studentesse.



Altrettanto significativa la donazione fatta dalla comunità mussulmana cittadina che già aveva donato 350 euro all'associazione Bandiera Gialla per le famiglie in difficoltà.



Anche i cittadini di religione islamica hanno consegnato 1.500 mascherine attraverso il loro rappresentante Abdul Loveznal affiancato dal presidente di Bandiera Gialla Davide Sergio Rossi. Loveznal ha testimoniato la massima disponibilità a collaborare con le isituzioni rodigine nel momento del bisogno.



Il sindaco Gaffeo, con gli assessori al Welfare Mirella Zambello e all'Associazionismo Erika Alberghini, ha ringraziato tutti per i bei gesti, sottolineando l'importanza di una collaborazione che nei momenti del bisogno si stringe forte, senza guardare i confini, per il bene della comunità. Le mascherine donate dagli studenti cinesi, saranno destinate agli esercenti dei negozi quando apriranno e ai loro clienti, mentre le altre andranno alla Protezione civile. © RIPRODUZIONE RISERVATA