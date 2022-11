ROVIGO - È passato un anno esatto dalla storica sera in cui il proiettore del cinema teatro Duomo è tornato in funzione, proiettando sullo schermo della sala cittadina “Volevo nascondermi”, film proposto in collaborazione con il Conservatorio “Venezze” che ne aveva curato la colonna sonora.

Un primo anno - più esattamente una prima stagione - in cui da zero è stato non solo riaperto lo storico cinema in centro storico, ma soprattutto è cresciuta continuamente l’offerta di attività, alla ricerca di un modello capace di affrontare la crisi delle sale cinematografiche, legata non solo alla pandemia, ma alla concorrenza di altri canali di intrattenimento. Dicono i gestori della coop Zico: «La sfida in questi 12 mesi è stata immaginare nuovi modi di fare cinema, abbinando ai film eventi, approfondimenti e perfino cene, aperitivi, piccoli concerti e animazione per bambini per fare vivere esperienze uniche».

Tra gli esempi recenti, giovedì scorso, per l’inizio della rassegna “Vite in musica” il pubblico del Duomo è stato accolto dalla musica dei P51 Airplanes, un piccolo antipasto rock ‘n roll prima del film “Elvis”, a cuiè stato dedicato il repertorio della band. Invece, ai bambini ogni weekend viene dedicato un momento prima del film con animazione, giochi, laboratori per divertirsi in attesa della visione (e perfino durante il film per i più piccoli). Significativa la partecipazione il pomeriggio del 31 ottobre, dove quasi 200 piccoli mascherati con i loro genitori hanno affollato la sala per Halloween.



ALTI E BASSI



«Un anno ovviamente di alti e bassi, con vette come l’anteprima nazionale di “Po” di Andrea Segre, successo da sold out, seguito da quattro settimane di repliche. E in generale con un grande affetto dimostrato da parte della città, con oltre seimila biglietti staccati. Ma anche le tante difficoltà nei mesi più duri della pandemia, oltre alle mille sfide di una piccola sala in centro storico, con le poche risorse a disposizione».



LA GESTIONE



Il cinema Duomo è gestito dalla cooperativa sociale Zico, che nel 2021 ha elaborato il primo progetto di gestione, con il primo avvio dell’attività sostenuto dalla Fondazione Rovigo Cultura. «Da allora la sfida è stata e continua ad essere garantire la sostenibilità economica del cinema senza rinunciare ad una programmazione all’altezza delle grandi sale: sfida vinta nella prima stagione, grazie ad un mix molto vario di attività e progetti, anche ospitando spettacoli ed eventi esterni».



LA FESTA



Oggi si festeggia ufficialmente il primo compleanno alle 21, con una festa al cinema, che vedrà protagonista il film “L’Universale” di Federico Micali: storia di un cinema fiorentino, raccontata con leggerezza e passione, con un sorprendente legame con la recente storia del cinema Duomo, che sarà svelato durante la serata. Sarà un’occasione per guardare al futuro, su cui il gruppo di Zico ha già in campo diversi progetti, alcuni dei quali faranno crescere ulteriormente la sala nel cuore della città. «Con la speranza di contribuire a portare non solo le persone al cinema, ma a frequentare lo stesso centro storico, di cui il cinema Duomo si sente orgogliosamente parte».