«Siamo pronti a riaprire il multisala in centro storico: il Comune ci aiuti»

ROVIGO - «Sono pronto a riaprire le porte dell’Odeon. L’importante è che il Comune mi dia una mano per realizzare il progetto che ho in mente». È una notizia che, di sicuro, metterà di buon umore i tanti rodigini che da anni chiedono e sperano nella riapertura del cinema in centro storico. Luca Proto, proprietario della sala storica sala cinematografica di via Manzoni, chiusa ormai dal 2008, annuncia con orgoglio l’intenzione di ridare alla città il suo cinema, ristrutturando le un tempo frequentatissime sale dell’Odeon.