ADRIA - Compleanno amaro per la città. Domani, 4 giugno, ricorre il quinto anniversario della chiusura definitiva dell'unica sala cinematografica della città, il cinema teatro Politeama. «Oggi domenica 4 giugno, con le ultime due proiezioni di Pirati dei Caraibi - scriveva allora il gestore Elia Barchetta - si chiude la stagione cinematografica del Politeama e la nostra gestione. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno seguito con passione ed affetto in questi sei anni. Ci auguriamo e speriamo che possa subentrare presto una nuova gestione in grado di dare continuità a quanto fatto da noi in questo periodo». Nonostante le dichiarazioni d'intenti dei politivi adriesi «la città non può permettersi di perdere il Politeama e i suoi 340 i posti a sedere» da quella domenica di cinque anni fa non è cambiato nulla. E dire che Barchetta solo qualche mese prima era stato chiaro ed aveva cercato di coinvolgere politici e associazioni affinché si sedessero attorno ad un tavolo per garantire una attività teatrale minima per consentire al cinema di vivere. Se Adria vuole che il suo cinema rimanga aperto dobbiamo pensare ad avere, come città, una progettualità a più lungo termine che ci permetta una programmazione. Il Politeama è complementare al teatro comunale. In questi 5 anni abbiamo applicato per tutti, dalla pubblica amministrazione alle associazioni e ad altri, costi sottomercato. Se la sala è riaperta è solo merito del nostro sforzo e di quello della proprietà ovvero di Stefano Schiavi e della sorella Sara.

I PROPOSITI

Chi aveva puntato molto sulla riapertura del cinema era stata l'attuale amministrazione Barbierato che aveva inserito la riapertura della sala nelle proprie linee programmatiche. L'operazione, in base al Documento unico di programmazione, doveva essere portata compimento entro il 2020. Attivarsi - si legge nelle linea programmatica numero 47, approvata assieme al Dup solo qualche giorno fa - per la riapertura, in rete, con le organizzazioni del territorio, di un cinema cittadino. Riconoscendo l'importante funzione pubblica che la presenza di un cinema svolge per la vitalità culturale della città, si intende aprire la possibilità di un accordo di partenariato tra pubblico e privato, costruendo una rete di enti e soggetti interessati per concordare modalità e risorse utili ad interventi finalizzati ad accelerare la riapertura di un cinema cittadino che possa continuare a garantire l'offerta culturale per gli adriesi e gli abitanti del comuni limitrofi. Questa operazione, propagandata durante la campagna elettorale del 2018 e ripresa successivamente, è fallita. Per tentare la riapertura del cinema era stata avanzata anche l'ipotesi di un baratto tra il cinema-teatro con delle proprietà del Comune. Per la cronaca fino qualche anno fa la struttura veniva stimata circa 700 mila euro.