Ciclopedonale sull'argine, il progetto ora accelera

di Federico Rossi

BADIA POLESINE - Badia accelera per i lavori del sottopasso sull'Adige. Il progetto, da tempo in ballo, è approdato alla fase della procedura di appalto e prevede il collegamento dei due tratti di pista ciclo-pedonale arginale, bypassando il punto critico costituito dall'intersezione con la Provinciale 42, realizzando un nuovo raccordo sotto la grande struttura che collega la città polesana con l'abitato di Masi. L'intervento si realizzerebbe utilizzando le scarpate e l'ampia golena arginale attraverso la costruzione di una pista ciclo-pedonale in terra battuta capace di