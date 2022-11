BADIA POLESINE - La storica Cicli Elios rinasce come Elios Mobility e punta ad essere un marchio di riferimento per la mobilità elettrica, ecosostenibile con un comparto destinato al settore gravel, gravity e race. L'azienda badiese è ripartita in continuità con la Cicli Elios, col presidente Mosè Davì che assieme alla propria famiglia ha deciso di tuffarsi in questa sfida che può contare sul socio Pierluigi Proietti nel ruolo di amministratore delegato. Molte persone e diverse autorità sono quindi giunte per l'inaugurazione del nuovo Factory store, che si è svolta sabato pomeriggio in via Ferraris nel corso di una cerimonia che ha permesso di conoscere meglio i dettagli di questa operazione che va nel segno della mobilità ecologica.

«Abbiamo cambiato il codice Ateco dell'azienda ha detto Mosè Davì che ha voluto a fianco a se i familiari durante i saluti tanto che siamo passati dalla categoria artigiana a quella industriale. Vogliamo creare un futuro ambizioso ed abbiamo un business plan abbastanza importante. Sicuramente l'apporto della mia famiglia è stato fondamentale. Molti ci conoscono per la Davì Plant. Noi, come famiglia Davì, e Pierluigi Proietti siamo andati subito d'accordo. Vogliamo continuare con il nome Elios, che richiama il sole e l'energia. In questa realtà, infatti, sono nate tantissime società e aziende di bici. L'azienda è partita dal papà dei fratelli Ragona, che colgo l'occasione per ringraziare, e abbiamo già fatto domanda per essere un'azienda storica; i requisiti ci sono tutti».

TRASFORMAZIONE

«È una giornata di festa perché viene rilanciata un'azienda storica di Badia e credo che questo non sia un punto di arrivo, ma di ripartenza ha commentato il sindaco Giovanni Rossi - È un orgoglio da parte mia rappresentare la comunità quando si festeggiano occasioni come questa. Auguro che il successo di questo rilancio sia anche decretato da chi ci lavora, dato che non si può fare nulla senza dei collaboratori. Ci sono quindi tutti gli ingredienti possibili perché questa realtà possa andare avanti con tanti altri anni di successo, rivelandosi un'azienda all'avanguardia. Ci si colloca peraltro in una fascia di mercato che può raccogliere le sfide del futuro». Il pomeriggio di festa, impreziosito dalla partecipazione del campione Alan Beggin, è stato condotto da Caterina Zanirato che ha anche presentato la gamma di articoli della Elios Mobility. Dopo la serie di saluti si è passati al taglio del nastro del Factory store da parte del sindaco Giovanni Rossi, affiancato dall'assessore al Commercio Mariagrazia Ragazzini. Alla cerimonia hanno preso parte diversi rappresentanti delle istituzioni, tra cui l'assessore regionale Cristiano Corazzari, il sindaco di Lendinara Luigi Viaro e il sindaco di Lusia Luca Prando, il Comune da cui proviene la famiglia Davì.