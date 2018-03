Arrivano 13 milioni per ampliare la rete ciclabile lungo il Po

di Marco Scarazzatti

SVILUPPO - Ammonta a circa 13,4 milioni lo stanziamento deciso dal Cipe su richiesta della Regione Veneto per la realizzazione di una decina di interventi di mobilità ciclabile finanziati con il Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Dei dieci progetti ammessi, tre sono in Alto Polesine: oltre alla ciclabile Castelmassa-Castelnovo bariano, un tracciato interessa la Sinistra Po, Melara-Polesella, e l’altro la sponda destra del fiume Adige nei comuni di Badia, Lendinara, Lusia e San Martino di Venezze. Circa 70 chilometri per cui arriveranno 4,6 milioni (su 5,3 complessivamente calcolati per i progetti presentati) che potenziano la rete ciclabile.