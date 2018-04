Ponte sul Po chiuso, si valuta il traghetto per bici e scooter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OCCHIOBELLO - Prossimapero, prende quota. Traghetto o ponte di barche, una possibilità di andare nel Ferrarese tramite il fiume sarebbe allo studio. Il sindaco Daniele Chiarioni e l'assessore ai lavori pubblici Davide Valentini hanno incontrato i funzionari dell'Aipo (Agenzia interregionale per il Po) Ferrara e Parma e Giuseppe Ruzziconi dell'Ami.Al vaglio le condizioni dei pontili sulle due sponde a cui attraccare un natante e consentire alle persone di arrivare in città senza usare l'auto, ma i mezzi pubblici o attrezzarsi con motorini e biciclette per spostarsi dal pontile al centro. Sulla sponda veneta, è stato individuato l'attracco al pontile a Santa Maria Maddalena, su quella ferrarese in coincidenza con il circolo Arci. «Benchè l'ipotesi di ponte di barche non sia ancora del tutto tramontata e a questo stia lavorando la Regione Veneto, specifica il sindaco Chiarioni -, abbiamo ricevuto una risposta positiva da Aipo sul rilascio delle concessioni a fronte di alcune prescrizioni che riguardano gli attracchi»...