ROVIGO - Dalle 13 alle 15 di venerdì prossimo 21 maggio chiusura del casello di Occhiobello della A13, in entrata e in uscita, e comunque fino al termine del passaggio dei girini per consentire il passaggio della carovana: la 13.ma tappa "Ravenna-Verona" del 104.mo Giro d'Italia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara nord o di Rovigo sud Villamarzana.