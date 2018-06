Il chiosco della discordia: chi lo deve abbattere? Una cosa è certa: il titolare è volato all'estero...

di Roberta Merlin

ROVIGO - Mancano pochi giorni alladi piazza Merlin, ma per ora l'unica certezza sembra essere il fatto che. Il bar, infatti, almeno per i prossimi tre mesi, non sarà rimosso: continuerà a restare, le sedie e tavoli rovesciati e il bancone ricoperto di tazzine impolverate. Degrado in cui si trova anche l'edicola annessa, abbandonata ormai da circa due anni., titolare della storica attività e all'ex edicolante Sante Giuseppe Cavalieri. Mentre il primo ha dichiarato di non essere in grado di affrontare la spesa economica per la rimozione,, con la possibilità poi di rivelarsi sui proprietari inviandogli il salato conto della rimozione, una cifra stimata dai tecnici del Comune dai 30mila ai 50mila euro. In questi giorni l'Ufficio legale di Palazzo Nodari, in vista del 18 giugno, si starebbe muovendo proprio in questa direzione, procedendo, nel caso di mancata rimozione, nei confronti dei due proprietari per occupazione abusiva del suolo pubblico. «Abbiamo tentato di venire incontro al titolare del chiosco - spiega l'assessore al Commercio Luigi Paulon - gli abbiamo proposto di spostare la struttura lungo la passeggiata in diverse aree verdi o lungo la ciclabile Baden Powell, ma Zago non ha accettato:...»...