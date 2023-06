ROVIGO - La c hiesa del Cristo, una delle più antiche della città, è tornata a splendere dopo la conclusione dei lavori di restauro che hanno ridato vita alla facciata e messo in sicurezza il tetto dell’edificio di via IV novembre. Ieri pomeriggio, il “ritorno alla luce” del piccolo , ma storico luogo di culto afferente la parrocchia di San Francesco , è stato celebrato nel corso dell’evento “La bellezza ritrovata” , che ha sposato la storia del luogo, raccontata con dovizia di particolari da Adriano Mazzetti, neo presidente del Sindacato del la Rotonda , con i dettagli del recente intervento di restauro eseguito dalla ditta badiese Fioratto e grazie ai finanziamenti della Cei e della Fondazione Cariparo. Un racconto a più voci, guidato dal parroco di San Francesco don Marino Zorzan, che ha sottolineato come «con la chiusura del c onvento dei frati, tocca a noi mantenere viva la presenza di San Francesco», e introdotto dalle musiche del Quartetto sax del Conservatorio Venezze che tra i vari componimenti, ha eseguito “Fuga in sol minore opera 578” di Bach e “Un americano a Parigi” di Gershwin.



IL RACCONTO

«L’edificio ha una lunga storia - ha esordito Mazzetti - ed è inserito nella realtà francescana in città. Risale a inizio Duecento e la tradizione dice che è stata fondata e si lega alla presenza di s an Francesco. Nella prima metà del Duecento, intorno agli anni 30, la chiesa già esisteva e nel secolo successivo fu affiancata dalla chiesa di San Francesco e tra il Quattrocento e il Cinquecento divenne il punto di riferimento dei francescani in Polesine. Risale alla fine del Settecento la costruzione del campanile. La facciata risale al 1888 ed è stata progettata dal rodigino Raffaele Cattaneo che a Roma realizzò la tomba di Papa Pio IX. Nel 1982 qui fu celebrato l’ottavo centenario della nascita di San Francesco con una mostra fotografica dei luoghi francescani del Polesine. Tra poco siamo al centenario della morte di San Francesco , che ricorre nel 2026. Nel 2023 si celebra il primo presepio vivente di Greccio, nel 2024 il centenario delle stigmate di San Francesco e nel 2025 la composizione del Cantico delle creature».



L’INTERVENTO

Al dato storico, l’evento ha affiancato un lungo approfondimento, con tanto di immagini proiettate, dei lavori di restauro coordinati coordinati dall’architetto Francesco Allodoli ed eseguiti, per la parte della facciata, dalla restauratrice Serena Zampollo. «Questo avvenimento - ha esordito Allodoli - corona circa 20 anni di progettazioni. Abbiamo iniziato con la chiesa, poi il progetto dell’ex canonica, abbiamo tentato il restauro dell’ex convento per farlo diventare il museo diocesano e poi questo gioiello. Sono stato fortunato perché lo abbiamo realizzato grazie agli importi della Cei e della Fondazione, altrimenti non avevamo più di 100mila euro. P resentiamo le due parti del restauro: la parte edile con la messa in sicurezza del tetto realizzata con l’ingegner Zanella e della facciata di pietre bianche grazie all’intervento e i consigli dell’architetto soprintendente Romano che ci ha guidato perché il restauro potesse essere conservativo e non avesse aspetto del rifatto, senza la ricostruzione dei pezzi mancanti».



Zampollo è entrata nei dettagli della facciata che presenta «molte alterazioni cromatiche sulle parti lapidee che non sono uguali , ma variano in tipologia marmorea, ognuna con una tipologia diversa di degrado. Dal basamento in su c’erano cavillature e fratture con lesioni sul evidenti anche sul timpano e sui tre archi. La situazione peggiore era al piano terra, con vere e proprie crepe e vuoti sotto la crepa , e lesioni che attraversavano tutta la pietra. La patologia era molto critica».