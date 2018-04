Chiesa pericolante: il parroco riceve una lettera di diffida dal Comune

di Mirian Pozzato

CEREGNANO - Hanno ricevuto unadall'ufficio tecnico del comune di Ceregnano don Carlo Marcello, in qualità di amministratore, ein qualità di vicario della parrocchia di San Biagio a Canale. Il motivo è legato ad un sopralluogo del 10 aprile scorso che ha rilevato che a causa di infiltrazioni il rivestimento delladella chiesa parrocchiale, costituito da elementi in laterizio incollati alla muratura, presentadovuta al parzialeed in alcuni punti alcuni elementi in laterizio sono caduti a terra. Inoltre alcuni elementi in laterizio costituenti marcapiano e cornicione del campanile sono instabili ed in alcuni tratti sono caduti a terra. Ed è proprio l'instabilità degli elementi in laterizio, che potrebbe pregiudicare la pubblica incolumità, ad aver costretto la responsabile dell'ufficio tecnico comunale ad inviare la diffida perché vengano effettuate entro trenta giorni le necessarie verifiche e conseguenti necessari interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza...