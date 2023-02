ROVIGO - Il Polesine si piazza al quarto e quinto posto per il Veneto nella classifica dei Luoghi del Cuore, realizzata con i voti dei cittadini che hanno risposto all’11. censimento nazionale indetto dal Fai. L’edizione 2022 della manifestazione - che è stata chiusa il 15 dicembre scorso con ben 1.500.638 voti raccolti per più di 38.800 siti e che ha visto ai primi tre posti la chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli (Le), il Museo dei Misteri di Campobasso e la Chiesa di San Giacomo della Vittoria ad Alessandria - si conferma la più importante campagna italiana di sensibilizzazione sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo.



LA CLASSIFICA



Il luogo polesano più votato del 2022 è stato il Coro ligneo della chiesa parrocchiale di Guarda Veneta, che con 3.302 voti si è classificato al 99. posto in Italia. Il giardino botanico litoraneo di Porto Caleri a Rosolina ha ricevuto 2.760 voti ed ha concluso al 115. posto a livello nazionale. Anche se esclusi dai maggiori contributi, che andranno ai primi della classifica, il Coro di Guarda Veneta e il giardino botanico di Porto Caleri rientreranno nella campagna che prenderà il via in marzo per il sostegno ai progetti di recupero legati ai luoghi che hanno ricevuto oltre 2.500 segnalazioni. Dovranno essere progetti concreti, di recupero o di valorizzazione, con tempi di realizzazione certi e cofinanziamenti che permettano di ampliare l’impatto dei contributi stanziati da Fai e Banca Intesa Sanpaolo. Il bando, che sarà corredato da una serie di parametri di valutazione, stanzierà contributi fino a 30.000 euro per ciascun sito.



“NARRATE LA VOSTRA TERRA”



Il 2023 porta con sé un nuovo progetto: un contest, dal titolo “Narrate, gente, la vostra terra”, dedicato alla valorizzazione dei Luoghi del cuore attraverso il racconto, che nasce da un’idea dello scrittore Antonio Scurati e della giornalista Marta Stella. Gli italiani sono invitati a narrare il proprio luogo del cuore in un racconto che potrà essere una descrizione o un ricordo, una celebrazione o anche un messaggio intimo e personale. Il progetto parte con il contributo di notevoli personaggi del mondo della cultura che hanno scelto di donare al Fai la propria narrazione, tra cui Alessandro Baricco, Sonia Bergamasco, Francesco Guccini, Valeria Parrella, Francesco Piccolo, Bianca Pitzorno, Massimo Popolizio e Stefania Rocca. Si potrà inviare il proprio messaggio vocale, seguendo le istruzioni su www.iluoghidelcuore.it, fino al 15 settembre. I migliori saranno veicolati sui canali digitali del Fai e il vincitore sarà annunciato a novembre. Il luoghi “vincitori” beneficeranno di 5.000 euro. Per consultare la classifica: www.iluoghidelcuore.it.



