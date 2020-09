Marc Chagall a Rovigo, presentata la mostra di palazzo Roverella che si concluderà a gennaio 2021

ROVIGO - Per la prima volta in Italia, apre nelle sale di palazzo Roverella a Rovigo, un'importante esposizione, dedicata a Marc Chagall e all'influsso determinante che sulla sua opera ha esercitato la grande tradizione culturale della sua patria russa. La mostra sarà aperta fino al 17 gennaio 2021.

L'allestimento è stato presentato oggi a palazzo Roncale con successivo taglio del nastro.

In mostra una settantina di opere, tra cui si annoverano i maggiori capolavori dei musei russi di Mosca e di San Pietroburgo, oltre ad una generosa selezione di opere provenienti dalla collezione privata dell'artista. E verranno accostati a una scelta di icone, in cui si esprime la vetta più alta della spiritualità russa e lubki, le vignette popolari così ampiamente diffuse ai tempi di Chagall.

In esposizione alcuni dei più grandi capolavori dell'artista come: la “Passeggiata”, “L'Ebreo in rosa”, “Il matrimonio”, “Il Gallo”, “Il Guanto nero”.

La mostra è promossa da Fondazione Cariparo, Comune di Rovigo e Accademia dei Concordi. Nasce dalla collaborazione con la Fondazione Culture Musei e il Museo delle Culture di Lugano, che ne ha ideato e sviluppato il progetto nell'ambito delle ricerche e delle attività del ciclo “Ethnopassion”.

La mostra è curata da Claudia Zevi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA