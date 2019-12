Ottantenne rapinata da 3 banditi: «Apri la cassaforte e non ti faremo niente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CEREGNANO - «Siediti, dacci le chiavi della cassaforte e non ti succederà niente». Impietrita, ha consegnato le chiavi e ha atteso che i ladri se ne andassero. Poi ha chiamato i carabinieri. Grazie a un sangue freddo esemplare, una signora polesana di 80 anni ha affrontato il faccia a faccia con tre banditi e ha evitato di essere aggredita.VERSO SERAÈ successo venerdì pomeriggio a Lama Polesine, frazione di Ceregnano, al calare del sole. Il tramonto era alle porte e la donna, autosufficiente e molto lucida, stava ultimando le operazioni quotidiane all’esterno della casa dove vive sola, con la compagnia occasionale del figlio con il quale è in contatto telefonico e che la va a trovare periodicamente. Rientrando in casa, è incappata in tre banditi che approfittando del crepuscolo si erano introdotti nell’abitazione appena fuori del centro della frazione, vicino alla strada lungo il Canalbianco che porta da Rovigo ad Adria.