CEREGNANO - Una bella famiglia, costruita con la compagna di vita, tre figli, un lavoro e una vita che scorreva serenamente. Fino a quel malore che lo ha colpito sabato pomeriggio, che si è portato via troppo presto Mirko Giuriato. Il 48enne originario di Granzette si è spento dopo due giorni, lunedì pomeriggio, all’ospedale di Padova. Fatale un malore accusato mentre si trovava con Alessandro, il figlio maggiore. Ancora da stabilire la data dei funerali, la notizia ha sconvolto Granzette e Ceregnano. Il 48enne lavorava come tecnico sulla rete ferroviaria ed era spesso in giro per l’Italia, dal lunedì al venerdì. Nel weekend si dedicava alla famiglia e al motocross, passione che coltivava da tempo. Giuriato lascia la moglie Isabella Bellini, anche lei nativa di Granzette, e i tre figli Alessandro, Melinda e Manuel, oltre ai fratelli Michele e Gino.

Un crudele destino accompagna la famiglia Giuriato, visto che il padre di Mirko se ne era andato, a soli 49 anni, a causa di un incidente stradale.

IL DOLORE

La notizia della scomparsa improvvisa del 48enne si è sparsa sia a Ceregnano che a Granzette nella tarda serata di lunedì, lasciando increduli amici, parenti e istituzioni. Il sindaco Ivan Dall’Ara si stringe attorno alla famiglia: «È una disgrazia terribile: Mirko lo conoscevo bene, era un grande lavoratore, infaticabile, nessuno avrebbe immaginato un simile dramma. La famiglia è molto conosciuta in paese, i figli Alessandro e Melinda lavorano in zona, mentre Manuel va a scuola. Sono vicino alla moglie Isabella e a tutta la famiglia per quello che è accaduto».

A Granzette l’allenatore di calcio Francesco Verza e dirigente della locale Polisportiva ricorda il compaesano con parole di affetto e vicinanza: «Ha vissuto tutta l’infanzia a Granzette, ha frequentato le scuole elementari nella frazione e le medie a Rovigo. Qui ha partecipato alle attività aggregative della Polisportiva Marzana, come tanti altri ragazzi aveva iniziato a giocare a calcio proprio nella squadra locale. Cresciuto, si era sposato con Isabella Bellini, vicina di casa, e la famiglia si era successivamente stabilita a Ceregnano. Mirko aveva abbandonato presto il calcio, si divertiva con le moto: era particolarmente conosciuto qui a Granzette, aveva partecipato all’animazione parrocchiale e al grest. La sua morte improvvisa è una notizia straziante».

Tanti i messaggi di cordoglio postati sui social, sul profilo Facebook del 48enne, che lascia un vuoto incolmabile.

