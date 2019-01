Famiglie ostaggio delle sbarre: ecco cosa devono fare ogni volta per uscire o entrare nella loro proprietà

di Mirian Pozzato

CEREGNANO - È passato più di un anno da quando era stato dato risalto su queste colonne al problema di alcune. Il disagio non solo non è stato risolto, ma addirittura in questi giorni di gelo, è aumentato. Le difficoltà cui debbono sottostare questi residenti sono molto datate. La linea ferroviaria è stata costruita ai primi del '900, ma le case erano abitate già da metà 800. Le famiglie di queste abitazioni, ormai stabilmente ce ne sono solo due, sono costrette ogni volta che debbono uscire o entrare nelle loro proprietà ade, una volta attraversato il binario, richiuderle con attenzione. Prima però debbono telefonare o alla stazione di Rovigo o a quella di Adria, utilizzando un telefono presente in prossimità del passaggio. Se dalla stazione viene dato il via libera, allora con la chiave fornita possono aprire il