Esce in cortile e due ladre s'intrufolano nella casa con un'anziana disabile

CEREGNANO - Si sono intrufolate nella sua abitazione, in pieno giorno. Le hanno rubato la borsa e rischiato di far passare un brutto spavento alla madre disabile e cardiopatica, che si trovava al piano superiore. Due giovani straniere colpiscono ancora a Ceregnano, il modus operandi è già noto in paese. Sono due ragazze avvenenti, con un’altra persona in macchina pronta a fare da palo. L’ennesimo furto messo a segno negli ultimi mesi è avvenuto lunedì in tarda mattinata, in vicolo Samoro. A denunciare quanto accaduto è la vittima Lorena Varliero, che abita in località Palà: «Quelle donne sapevano i miei movimenti. Mio marito era a lavorare e mio figlio ancora a scuola. Ero da sola in casa. Sono uscita dall’ingresso principale per sparecchiare la tavola e loro sono entrate dalla porta sul retro».

L’AUTO SCURA

La signora intuisce che c’è qualcosa non va: «Ero in cortile, ho notato una macchina scura, era praticamente in mezzo alla strada. Questione di secondi, mi stavo avvicinando all’auto, le due ragazze hanno corso di fianco a me e sono salite sulla vettura che le attendeva». Varliero è sotto shock, si precipita subito in casa e il primo pensiero corre alla madre anziana: «Mia mamma ha 82 anni, abita da sola al piano superiore, è disabile e cardiopatica. Fortunatamente le due ladre non sono riuscite a forzare la porta di casa, altrimenti mia mamma, per lo spavento, avrebbe rischiato di morire». L’anziana sta bene e la figlia, a quel punto, torna nella sua abitazione e scopre che la borsa è sparita. All’interno c’erano 60 euro, bancomat, Postepay, carta d’identità e tessera sanitaria. Lorena avverte i carabinieri di Ceregnano e arriva una pattuglia. La zona è videosorvegliata da telecamere di un privato e i carabinieri hanno già visionato i filmati. Si notano le due ragazze, con il berretto in testa, scappare a bordo della macchina, ma non s’intravede la targa del veicolo. La residente di vicolo Samoro ha postato sui social la foto della borsa rubata e ha lanciato un appello: «Aiutatemi a ritrovarla, l’avevo realizzata io a uncinetto. È un pezzo unico, se la vedete indossare da altre persone contattatemi subito».

IL PRECEDENTE

Le malviventi avevano già agito a Ceregnano la scorsa settimana e, a cadere nella loro rete, era stata un'anziana di via Trento. La signora era andata a prelevare in banca, poi a fare la spesa al market in centro e infine era tornata a casa, sempre in sella alla sua bicicletta. Giusto il tempo di salire e aprire la porta di casa, in pochi attimi le due ladre sono entrate in azione e hanno rubato la borsa alla signora. All'interno c'erano 2mila euro in contanti.