Cerca di fuggire dalla finestra della Casa di riposo le lenzuola diventano una trappola mortale

PAPOZZE - Un'idea azzardata ed una drammatica fatalità: un ultranovantenne ospite della casa di riposo Opera Pia Francesco Bottoni di Papozze, sembra aver tentato di uscire alla chetichella dalla struttura, cercando di passare dalla finestra del primo piano, legando delle lenzuola una con l'altra, come in un film. Purtroppo, però, una volta iniziata la discesa, l'anziano avrebbe perso l'appiglio e sarebbe caduto giù, nel vuoto. I nodi fra le lenzuola erano ben stretti ed hanno tenuto, tuttavia il fatto che se le fosse annodate anche alla vita, per sicurezza, si è rivelato letale: il contraccolpo, infatti, come in un potentissimo colpo di frusta sembrerebbe averlo ucciso pressoché istantaneamente, rendendo quindi vano ogni successivo tentativo di soccorso.

Sul posto, oltre agli operatori del Suem, che hanno potuto solo constatare l'avvenuto decesso, sono prontamente intervenuti anche i vigili del fuoco, per dare il proprio supporto nelle operazioni di recupero del corpo dell'anziano, oltre ai carabinieri, che hanno subito avviato gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica della tragedia. Gli elementi raccolti sembrerebbero aver escluso un gesto autolesivo di natura volontaria, classificando il tutto come un tragico incidente, quindi come una morte di natura accidentale. Immediatamente accorso, non appena ricevuta la notizia, anche il direttore della struttura, Giovanni Luca Avanzi.