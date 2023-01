ROVIGO - Il tempo di fare un giro al centro commerciale, rientrare al parcheggio e scoprire ciò che era accaduto nel giro di 50 minuti. I ladri di marmitte sono tornati a colpire a Rovigo e stavolta hanno preso di mira una Peugeot del 99, in sosta allo spazio 3 del centro commerciale La Fattoria. A raccontare quanto accaduto è la proprietaria dell'auto, che sporgerà denuncia di furto: «Sono arrivata al centro commerciale domenica alle 18.10, e alle 19 eravamo già tornati alla macchina che non aveva più il catalizzatore della marmitta: era stato segato di netto. L'auto era in sosta al parcheggio 3, sotto l'ultimo lampione: nessuno ha visto nulla e tra l'altro in quella zona non sono installate telecamere di videosorveglianza. Non so ancora quantificare il danno economico di ciò che è accaduto, ma so che le vecchie Peugeot sono ambite dai ladri perché hanno dei pezzi con all'interno elementi di rodio e palladio che si possono vendere bene nel mercato nero. Nelle prossime ore farò denuncia ai carabinieri».



I PRECEDENTI

Lo scorso novembre, a Occhiobello, in un parcheggio di via Roma, a un'Audi i predoni avevano portato via due pneumatici, da piazzare anche questi probabilmente nei mercati paralleli. Sempre a novembre, i carabinieri del Nucleo investigativo di Rovigo avevano smantellato una banda accusata di aver messo a segno furti a raffica in Polesine e nelle province vicine, saccheggiando cantieri, negozi e auto in sosta. In particolare alle vetture la gang amava togliere le marmitte catalitiche. Il perché di questi razzie in serie di catalizzatori, asportati a decine, è da ricercarsi nella presenza all'interno del palladio. Si tratta di un metallo il cui prezzo negli ultimi tempi è salito vertiginosamente, superando l'oro e toccando punte di 90 euro al grammo.