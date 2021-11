TREVISO/ROVIGO - Due attacchi no- vax nel giro di un paio di giorni in provincia di Treviso, un blitz vandalico a Rovigo. Sale l'allerta in Veneto per le incursioni contro i centri di vaccinazione. Le indagini sono in corso.

NELLA MARCA

Per quanto riguarda la Marca Trevigiana, i fatti sono avvenuti ieri a Sarmede e venerdì a Oderzo. Ieri i no vax hanno manifestato a Sarmede proprio nel giorno dedicato alla somministrazione del vaccino in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati