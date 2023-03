VILLANOVA DEL GHEBBO (ROVIGO) - Il Central Bar di Claudio e Silvana Temporin premiato come "locale storico". Aperto dal padre di Claudio oltre settanta anni fa in una Villanova del Ghebbo che aveva ancora la centrale via Roma senza asfalto. Un caffè, come si diceva una volta, che si trova a lato del municipio e che, per forza di cose, è anche testimone della storia del paese. Quanti consigli comunali si sono chiusi qui, nella sue discrete sale, cercando quegli accordi che non si erano potuti raggiungere in municipio. Davanti ad un caffè e a una brioche, gli animi si calmano e torna il sereno.

Il Bar Centrale è stato quindi testimone della storia del paese, anche perché non ha mai ceduto a mode o altri indirizzi riguardo la ristorazione e l'intrattenimento. Niente tv, niente slot e gratta e vinci, solo la qualità della consumazione, l'ottimo arredamento e un servizio impeccabile. Come a volte si vedono nei documentari mostrando i caffè viennesi. Nella Sala Grande si sono svolti incontri e dibattiti e nell'altra sala è ospite fissa la Mostra del Cinema di Venezia. Venerdì scorso, il "Bar Centrale" è stato inserito fra gli esercizi pubblici storici della regione con tanto di logo e lettera ufficiale. Un riconoscimento che li ha commossi e per il quale vanno orgogliosi perché testimone di un lavoro durato 38 anni sempre rispettoso del cliente. Le difficoltà non mancano, ma questo premio sprona a continuare.