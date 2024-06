ROVIGO - Prende forza la fase di rilancio del polo fieristico cittadino. Il piano pluriennale avviato dall’amministratore unico Stefano Baro, dal 2021 al timone del Censer, prosegue l’operazione di aumento di capitale della società proposto dalla Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, che ha visto prima la trasformazione del Censer da società per azioni a società a responsabilità limitata (la modifica dello statuto ha eliminato il vincolo del controllo pubblico) e poi la ricapitalizzazione della società per consentire la ristrutturazione del debito bancario e verso terzi (allora quantificato sui 3 milioni). Un percorso in cui si è inserita l’uscita dalla compagine societaria della Provincia e del Comune di Rovigo, e quindi l’ingresso della società strumentale e immobiliare della Fondazione Cariparo, Auxilia. Cosa cambierà?



MISSION AZIENDALE

«Ferma restando la mission aziendale, che vede il complesso ambire a punto di riferimento per Formazione, Innovazione e Cultura - spiega Stefano Baro - il tema degli eventi, siano essi di tipo congressuale, espositivo e/o ricreativo, è un aspetto che ben completa il quartiere. A tal proposito, un’area di oltre 2mila metri quadrati è in via di ammodernamento per meglio soddisfare le esigenze sia delle realtà insediate che di quelle che di tempo in tempo ci scelgono quale sede per i loro eventi. Riteniamo questa presenza qualificante sia per il CenSer sia per la città di Rovigo».

Il piano industriale prevede un cambio di destinazione per la palazzina E? «La palazzina presenta strutturalmente peculiarità uniche per dimensioni e tipologie di accesso. Un lato idoneo all’entrata di merci anche di grande volume e l’altro lato in affaccio al nuovo boulevard, la rendono una struttura molto duttile per attività imprenditoriali rivolte all’azione o all’innovazione. Prevediamo che qui possano trovare spazio laboratori, start-up, ambienti per l’openinnovation, artigiani digitali, uffici e attività di rappresentanza. Di recente abbiamo frazionato una superficie di circa 1.300 metri quadrati per ricavare spazi destinati ai laboratori “Prove fisiche e meccaniche” e “Reazione al fuoco” della società T2i Srl. Sono in corso trattative per l’inserimento di altre tre realtà. Le caratteristiche della palazzina consentono di adattare ogni spazio in base alle richieste che man mano pervengono. L’ampiezza degli spazi disponibili consente di trovare le migliori soluzioni sulla base delle esigenze di ciascuno».

Cambieranno anche gli spazi esterni?

«Si sta completando il boulevard centrale, il viale che percorre longitudinalmente il quartiere, pedonalizzato e strutturato per essere il fulcro della vita e delle relazioni all’interno del complesso Censer, con la messa in opera di tavoli e panchine tecnologiche/connesse, alcune opere d’arte dell’artista rodigino Cesare Zancanaro, la creazione di piattaforme in bamboo, una nuova illuminazione dedicata, verde e alberi. Tutti gli interventi sono orientati ad aumentare la vivibilità del quartiere a servizio di tutte le persone che frequentano il polo fieristico».



UNIVERSITÀ E SERVIZI

La presenza dell’Università ha guidato la programmazione di spazi e servizi? Per lo spazio di fronte alla palestra si parla di un anello per il footing, un campo da padel e altri sport. «A onor del vero nel quartiere non esiste ancora una palestra, mentre la popolazione del complesso è drasticamente cresciuta. Oggi il Censer conta su un afflusso quotidiano di circa 1.650 persone, destinate a crescere nel breve a circa 2.100. Anche assieme all’Università, stiamo lavorando per potenziare i servizi ausiliari offerti ai fruitori dell’area. Alcuni di questi servizi sono in fase di sviluppo; tra questi la possibilità di insediamento di una palestra e di un campo polifunzionale».

L’afflusso di studenti aumenterà ulteriormente con il trasferimento di Enaip dal don Bosco.

«Si tratta di un intervento particolarmente importante e innovativo, che consentirà ad Enaip di proporre una offerta formativa di eccellenza. L’investimento è ingente e il fatto che l’Enaip abbia scelto il Censer per una sede di tale qualità a Rovigo è per noi motivo di orgoglio».