Ragazzi fumano marijuana in canonica: il catechista finisce a processo

GUARDA VENETA - Canne in canonica, con un catechista finito nei guai, insieme a cinque ragazzi, quattro dei quali minorenni, ritenuti essere i “fornitori” di marijuana di una parte del gruppo del dopocresima della parrocchia di San Domenico, sette ragazze fra i 14 e i 15 anni. Ieri il giudice per le udienze preliminari Pietro Mondaini ha deciso il rinvio a giudizio per il 38enne catechista e per un 23enne di origini lettoni, con il processo, che si aprirà il 24 ottobre, alle vicende avvenute ormai cinque anni fa.