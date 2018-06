Avete una "faccia da film"? Pupi Avati cerca attori in una provincia veneta

di Marco Scarazzatti

ROVIGO La sala del Consiglio di Palazzo Celio, sede della Provincia di Rovigo, si prepara a ospitare un casting cinematografico per un giorno. Giovedì prossimo, infatti, sarà sede della selezione casting per il nuovo film di Pupi Avati, Il signor diavolo. Due gli spazi del palazzo che verranno occupati nella giornata, dalle 9 alle 17: sala giunta per le selezioni e sala consiglio per l'attesa. Il regista bolognese, produttore cinematografico, sceneggiatore e scrittore, cerca in Polesine tre ragazzi tra i 13 e 20 anni, che andranno ad integrarsi con il restante gruppo di attori per le riprese del film, che si dovrebbe girare in estate. Volti nuovi, senza esperienza, pronti anche a mettersi in gioco sul grande schermo, in ruoli che potrebbero anche essere di una discreta importanza.