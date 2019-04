Pozze inquinate, allarme per la discarica di Torretta

di Annalisa Boschini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASTELNOVO BARIANO - Acque gialle fuori dalla discarica di Lese-Aim a Castelnovo Bariano. Rigagnoli giallastri da alcuni giorni sono visibili attorno alla discarica di Torretta alle porte di Castelnovo Bariano. Le pozze rossastre stanno facendo preoccupare non poco i residenti che hanno potuto incrociarli proprio in questi giorni. La discarica, come si sa, si estende in una zona ambientale sensibile al confine fra la provincia di Verona e quella di Rovigo. L'impianto si trova da tempo al centro di una indagine condotta dalla procura della Repubblica scaligera cui si era rivolto il Comune di Castelnovo Bariano. Ora la giunta chiede ai magistrati di verificare la sussistenza di eventuali ecoreati anche alla luce dei timori espressi più volte dai residenti sullo stato di salute dell'impianto e degli appezzamenti limitrofi. Tra le richieste anche la valutazione del grave inquinamento di alcuni appezzamenti attigui misurato dai consulenti nominati dalla giunta castelnovese.