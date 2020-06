CASTELNOVO BARIANO - Una vera e propria folla per una piccola comunità come quella di Castelnovo Bariano, che si è stretta attorno alla famiglia di Ashley Mery Beba Prini, la bimba spentasi ad appena 10 mesi, il 7 giugno, nel momento del doloroso ultimo addio. Il funerale è stato celebrato nella chiesa ortodossa romena di Sfantul Haralambie, San Caralampo, a Legnago. Poi, il corteo funebre ha raggiunto il cimitero di Castelnovo, dove si era radunato un gran numero di persone. A cominciare dal sindaco Massimo Biancardi, insieme a tutta la giunta, il vicesindaco Francesco Masini e l’assessore Evelyn Ferrari, che hanno consegnato ai genitori una lettera per esprimere il cordoglio istituzionale: «Entrando in punta di piedi nella sofferenza e nel dolore che vi hanno colpito per la scomparsa di Beba, vogliamo esprimere le più sentite condoglianze da parte di tutta la comunità di Castelnovo Bariano che rappresentiamo».



La piccola bara bianca è poi stata tumulata in terra, come avevano espressamente richiesto i genitori, sormontata da una grande croce, sempre bianca. Il tutto in un silenzio quasi irreale rotto dai singhiozzi. L’amministrazione aveva proclamato il lutto cittadino, con le bandiere a mezz’asta e l’invito ai commercianti ad abbassare le saracinesche. Cosa che prontamente hanno fatto. Perché la tragedia che ha così pesantemente investito la famiglia Prini ha colpito tutto il paese, ma non solo.

GRANDE DOLORE

La morte di una bambina così piccola e, al momento, ancora senza una spiegazione alle tante domande rimaste in sospeso, è un fatto che scava un solco profondo in tutte le coscienze. Secondo il rito ortodosso le esequie hanno avuto anche un momento di convivialità, con l’offerta di cibo e lo scambio di piccoli doni. Presenti anche tanti giovani, in particolare gli amici dei fratelli più grandi della piccola Ashley Mery, quarta di quattro fratelli. In tanti hanno cercato di portare conforto alla madre Cristina, trasfigurata dal dolore la cui intensità solo una mamma che viva un dolore simile può comprendere. Per la morte della piccola, è stato aperto dalla Procura di Verona un fascicolo d’indagine per l’ipotesi di omicidio colposo, con un medico iscritto al registro degli indagati. Perché già il giorno prima della morte la bimba stava male, con vomito e diarrea ed i genitori, l’avevano portata al pronto soccorso di Legnago dove, dopo essere stata visitata, era stata dimessa con una diagnosi di gastroenterite ed era tornata a casa. Poche ore più tardi, però, la bimba si è spenta fra le braccia dei genitori, che hanno tentato disperatamente di rianimarla. Così come, per quasi un’ora, hanno provato a fare anche i sanitari accorsi in via Rosta dopo la disperata chiamata del padre Roberto.

