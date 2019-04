​Castelmassa, è allarme per l'arrivo dei nuovi Pfas

di Annalisa Boschini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Castelmassa capitale dell'inquinamento fluviale da Pfas. Come si sa l'acronimo individuata composti che, a partire dagli anni Cinquanta, si sono diffusi in tutto il mondo, utilizzati per rendere resistenti ai grassi e all'acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti ma anche per la produzione di pellicole fotografiche, schiume antincendio, detergenti per la casa. In questi giorni la Direzione ambientale della Regione, coordinata da Nicola Dall'Ara, e uno staff dall'Arpav sta conducendo i primi prelievi nella postazione litus, sull'unghia arginale verso il corso d' acqua, di fronte a piazza Libertà. I campionamenti proseguiranno sempre a Castelmassa dopo i ponti festivi. «Questa è la conferma che la questione Pfas è un tema che interessa tutto il Paese ed è una primaria questione ambientale nazionale. Per questo motivo è necessario che il Governo - ripetono da sempre i primi cittadini dei comuni interessati, Castelmassa, Castelnovo e Melara -, come ha già fatto il Veneto da tempo, intervenga fermamente, ponendo limiti zero. Invitiamo, quindi il Ministero dell'Ambiente a muoversi sulla linea già