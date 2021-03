CASTELMASSA Scoppia l’allarme furti in paese e le segnalazioni si moltiplicano. Nella notte tra mercoledì e giovedì i malintenzionati si sono introdotti in un’abitazione in centro a Castelmassa e mentre i proprietari dormivano ne hanno approfittato. E’ stata una vera e propria razzia: i ladri hanno portato via cibo, vino, vestiti, una bicicletta e persino le scarpe del nonno defunto, come denuncia sui social la nipote, rimasta sorpresa dal...

