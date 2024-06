Castelmassa, piovono tegole dal tetto del condominio: intervento dei pompieri all'alba

CASTELMASSA (ROVIGO) - Le tegole piombano al suolo e una grondaia pericolante rischia di creare ulteriori distacchi di materiale: intervento rapidissimo dei vigili del fuoco in un condominio all'alba di oggi, giovedì 6 giugno 2024,in piazza della Repubblica a Castelmassa, in provincia di Rovigo. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse dal locale distaccamento e da Rovigo con l’autoscala, hanno provveduto a fare rimuovere le auto per procedere a distaccare del tutto la grondaia e le altre tegole pericolanti. Rimosse per questioni di sicurezza anche le antenne. Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 8, anche con l’intervento degli operai del comune per la rimozione dei calcinacci.